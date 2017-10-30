Muğla'da Alman uyruklu kişi denizde ölü bulundu

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan Alman uyruklu kişi, denizde ölü bulundu.
Muğla Büyükşehir Belediyesi Yat Limanından birkaç yüz metre ileride denizde bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu Marmaris Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekiplerine bildirdi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekiplerce denizden çıkarılan kişinin öldüğü belirlendi.
Ceset otopsi işlemleri için Muğla Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Cesedin yaklaşık 20 yıldır Marmaris'te yaşayan Alman uyruklu Klaus Ottes'e ait (69) olduğu tespit edildi.