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ZONGULDAK (AA) - Karadeniz'de tutulan hamsinin bolluğu hem balıkçıları hem de vatandaşı sevindirdi.

Alaplı'da balıkçılık yapan Tuncay Yazgan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karadeniz'de deniz suyunun soğumasıyla hamsi bereketi yaşandığını söyledi.

Bu sezon palamuttan umduklarını bulamadıklarını, tezgahlarda artık palamudun yerini Karadeniz hamsisinin aldığını belirten Yazgan, şöyle konuştu:

"Geçen yıl Karadeniz'de palamut bolluğu vardı. Bu sezon o bolluğu göremedik. Umudumuz hamsideydi. Karadeniz'de deniz suyunun soğumasıyla hamsi bollaştı. Şu anda tezgahlarda en çok görülen balık hamsi. Vatandaşlar da en çok hamsiyi tercih ediyor. Hamsi satışları çok iyi. İnşallah ilerleyen günlerde daha da iyi olacak. Hamsi iriliğine göre 5 ila 15 lira arasında satılıyor. Vatandaşlardan tek isteğimiz hamsinin iriliğine baksınlar, ucuz diye küçük hamsi almasınlar."

Yüksel Atmış ise bu sezon ilk defa Karadeniz hamsisi yiyeceğini ifade ederek, "Karadeniz'den hamsinin çıkmasını bekliyorduk. Nihayet yerli hamsi çıktı ve tezgahlarda yerini aldı. Ben 5 kilogram aldım. Hamsiyi ayıklayarak satıyorlar, hiçbir ücret de almıyorlar." dedi.