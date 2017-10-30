FETÖ şüphelileri Edirne'ye getirildi

EDİRNE (AA) - Başka şehirlerde polise teslim olan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 2 kişi, Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Alınan bilgiye göre, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu tespit edilen E.Y, İstanbul'da emniyet güçlerine teslim oldu. Şüpheli, İstanbul polisince Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.
Aynı soruşturma kapsamında aranan, adı "ByLock" kullananlar listesinde yer aldığı belirtilen M.H. de Trabzon'da polise teslim oldu.
Şüpheli, Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Edirne Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne getirildi.