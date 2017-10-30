Çukura düşen kurda aç kalmasın diye tavuk verdiler

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SİNOP (AA) - Sinop'un Boyabat ilçesinde 3 metrelik çukurda mahsur kalan kurda köylüler tarafından aç kalmaması için tavuk verildi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Maruf köyünde, elektrik direği dikilmek için açıldığı tahmin edilen 3 metre derinlikteki çukura bir kurt düştüğünü gören vatandaşlar durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Sinop Şubesine bildirdi.

Ekiplerin gelmesini bekledikleri sırada kurdun bitkin olduğunu fark eden köylüler, hayvana aç kalmaması için tavuk verdi.

Olay yerine gelen görevlilerce düştüğü çukurdan kurtarılan kurt, tedavisinin ardından tekrar doğal yaşama salındı.

Sinop Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Nurullah Gürkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurdun çukurda yaklaşık 8 saat mahsur kaldığını tahmin ettiklerini söyledi.

Duyarlı vatandaşların ihbarı üzerine hemen olay yerine ekip gönderdiklerini ifade eden Gürkan, "Arkadaşlarımız olay yerine gittiklerinde kurt biraz bitkin haldeydi. Köylü vatandaşlarımız aç kalmasın diye tavuk vermişler. Ama bu tür hayvanlar çok stresli olduklarında bir şey yemezler. Kurtlar ayrıca uzun süre açlığa dayanıklı hayvanlardır." dedi.

Ekiplerin hayvanı bulunduğu çukurdan çıkartarak gerekli sağlık kontrollerini yaptığını aktaran Gürkan, "Hayvanın yapılan kontrollerinde herhangi bir soruna rastlanmadı. Sadece çukurdan çıkmak için mücadele ettiği için patilerinde küçük çizikler vardı. Tedavisi yapıldı ve tekrar doğal yaşama salındı." dedi.

Gürkan, duyarlılıklarından ötürü köylülere teşekkür etti.