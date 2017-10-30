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Açık unuttuğu ütü yangın çıkardı

30 Ekim 2017 Pazartesi, 16:20
Açık unuttuğu ütü yangın çıkardı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde, açık unuttuğu ütü nedeniyle çıkan yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalışan genç kadın zehirlenerek hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Esra Çalışkan (21), Şıhmaksut Mahallesi'ndeki evinde ütü yaparken elektrik kesintisi yaşandı. Ütüyü açık bırakıp komşusuna giden Çalışkan, bir süre sonra eve döndüğünde ütü yaptığı odada yangın çıktığını fark etti.

Çalışkan'ın kendi çabasıyla söndürmeye çalıştığı yangın, evdeki halıların da tutuşmasıyla kısa sürede büyüdü.

Alevler nedeniyle kapıya yaklaşamayan Çalışkan, komşularının yardım girişimine rağmen demirli pencereden de çıkmayı başaramadı. Dumandan zehirlenen genç kadın, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Savcının incelemesinin ardından Çalışkan'ın cesedi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Öte yandan, bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.

İtfaiye ve elektrik dağıtım şirketi yetkililerinin, yangının, ütüden kaynaklandığına ilişkin rapor hazırladığı öğrenildi.

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