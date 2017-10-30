Tekirdağ'da FETÖ/PDY operasyonu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda Süleymanpaşa'da örgütle irtibatlı oldukları belirlenen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.
Operasyonda Y.C, A.K, M.O, S.A, A.Y, S.A. ve A.G. gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.