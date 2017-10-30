Öne Çıkanlar
Son Dakika
YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Tekirdağ'da FETÖ/PDY operasyonu

30 Ekim 2017 Pazartesi, 16:23

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda Süleymanpaşa'da örgütle irtibatlı oldukları belirlenen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.

Operasyonda Y.C, A.K, M.O, S.A, A.Y, S.A. ve A.G. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İLGİLİ HABERLER
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Tezcan:
YEREL

CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI VE PARTİ SÖZCÜSÜ TEZCAN:
Tekirdağ'daki bıçaklı kavga
YEREL

TEKİRDAĞ'DAKİ BIÇAKLI KAVGA

Deniz taşıtlarından toplanacak atıklar bertaraf edilecek
YEREL

DENİZ TAŞITLARINDAN TOPLANACAK ATIKLAR BERTARAF EDİLECEK
Tekirdağ'da bıçaklı kavga
YEREL

TEKİRDAĞ'DA BIÇAKLI KAVGA

Tekirdağ'da trafik kazası: 1 ölü
YEREL

TEKİRDAĞ'DA TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ