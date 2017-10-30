Ilgaz Dağı'na ilk kar yağdı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu ile Çankırı sınırlarındaki, kayak ve kış turizminin önemli merkezlerinden Ilgaz Dağı'na ilk kar düştü.



Ilgaz Dağı'nın eteklerinde etkili olan sağanak, yüksek rakımlarda kara dönüştü. 2 bin 500 rakımlı Küçük ve Büyük Hacet tepelerinde etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen dağ, fotoğraf tutkunları ve doğaseverler için güzel görüntüler oluşturdu.

AA muhabirinin Kastamonu Meteoroloji Müdürlüğünden edindiği bilgiye göre, Ilgaz Dağı'nda bu gece de kar yağışı bekleniyor.

Hava sıcaklığının bu gece sıfırın altında 5 dereceye ineceğini ve kar yağışının bu gece de aralıklarla sürüceğini belirten yetkililer, buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşları uyardı.