Kocaeli'de "Ar-Ge Proje Pazarı" açıldı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) ve Kocaeli Üniversitesi iş birliğiyle bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "Ar-Ge Proje Pazarı" açıldı.

KSO Genel Sekreteri Mehmet Turabi, açılış töreninde, sanayicilerin üniversite ile ortak eğitim programlarında çalışmasına ve öğrencilerin, mesailerinin bir kısmını sanayi işletmelerinde değerlendirmelerinin gerekliliğine vurgu yaptı.

Küresel rekabetin temel belirleyicilerinin başında Ar-Ge, inovasyon ve tasarımın geldiğine dikkati çeken Turabi, şöyle konuştu:

"Üniversitenin yaptığı Proje Pazarı'nı Doğu Marmara Sanayi ve Teknoloji Fuarı'nın tam içine taşıyoruz, bunu Türkiye çapında yapıyoruz. Fuarda 91 yeni teknoloji startupını sergileyeceğiz. Onları sergilerken bölgemizdeki üretici büyük şirketlerin Ar-Ge ve satın alma departmanlarını da ısrarla bu fuara davet ediyoruz. Dolayısıyla orada yüzlerce teknoloji firması bu büyük şirketlerle buluşacak."

KOÜ Genel Sekreteri Fatih Akbulut da Türkiye'nin sanayi üretim ve ihracatında önemli bir noktada bulunan Kocaeli'de, Ar-Ge yapabilecek personelin yetiştirilmesinde Kocaeli Üniversitesi'nin bir üretim üssü konumunda olduğunu söyledi.

KOÜ Teknoloji Transfer Ofisi'nin (KOUTTO) çok önemli bir misyon üstlendiğini düşündüğünü ifade eden Akbulut, "Üniversitenin kurumsal yapısı içerisinde bulunan bu kaynakları mobilize etmek, ticarileşebilecek fikirleri sanayicilerimizle bir araya getirecek ara yüzümüz Teknoloji Transfer Ofisimiz. Ofisimiz geçen zaman içerisinde çok olgunlaştı. Sanayi ile güzel bağlantılar kurdu." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından, öğrenciler ve araştırmacıları ilgili sanayi kuruluşu ve kurum temsilcileriyle bir araya getiren etkinlikte projeler sergilendi.

1 Kasım'a kadar KSO sergi salonunda sergilenecek projeler, 2-5 Kasım'da SANTEK 2017 fuarında yer alacak.









