Adana'da bombalı saldırı planlayan PKK'lıların yargılandığı dava

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ADANA (AA) - Adana'da havalimanı, kaymakamlık, adliye binası ve bazı polis merkezlerine eş zamanlı bombalı saldırı düzenlemeye hazırlanırken yakalanan bölücü örgüt PKK üyesi olduğu ileri sürülen, aralarında itirafçı İhsan Oral'ın da bulunduğu 2'si tutuklu 7 kişinin, 41 yıldan ağırlaştırılmış müebbete kadar hapisle cezalandırılmaları istemiyle açılan davanın görülmesine devam edildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülnan davanın duruşmasına, tutuklu sanıklar İhsan Oral ve Mahmut Bağrıyanık ile tutuksuz sanıklardan Remziye Bağrıyanık, Ali Bayna, Ömer Bayna, Abdullah Bayna ve avukatları katıldı.

Mahkeme savcısı iş yoğunluğu ve dosyanın kapsamlı olması nedeniyle esas hakkındaki mütalaasını hazırlayamadığını belirterek süre istedi.

Sanık İhsan Oral'ın avukatı ise başka bir dava dosyasında yargılanan itirafçı Ç.A'nın tahliye edildiğini örnek gösterip, müvekkilinin Etkin Pişmanlık Yasası'ndan faydalandırılması talebinde bulundu.

Mahmut Bağrıyanık'ın avukatı da itirafçı Oral'ın telefon kayıtlarında müvekkiliyle ilgili hiçbir kayıt olmadığını savunarak, müvekkilinin sadece ev bulma konusunda yardımcı olduğunu belirtti.

Diğer sanık avukatları da müvekkillerinin suçlamayla ilgilerinin olmadığını ifade ederek, haklarındaki adli kontrollerin kaldırılmasını istedi.

Daha sonra söz hakkı verilen Oral ise önceki savunmalarını tekrar ederek, "Burada bulunanların hiçbiri ile örgütsel bağım yoktur, pişmanlık yasasından faydalanmak istiyorum." dedi.

Mahmut Bağrıyanık da örgütsel hiçbir faaliyetinin olmadığını, öğrenci olduğunu bildiği için İhsan Oral'a yardım ettiğini belirtti.

Diğer sanıklar da olayla ilgilerinin olmadığını savundu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluğunun devamına, sanıklar Abdullah Bayna, Ali Bayna, Ömer Bayna ve Remziye Bağrıyanık hakkındaki adli kontrol kararlarının kaldırılmasına karar verdi.

Duruşma karar için ertelendi.

- Olay

Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın kentte bombalı saldırı yapacağı istihbaratı üzerine farklı polis merkezlerinin çevresinde gezen şüpheli iki kişiyi takibe almış, bu kişilerin Adana Havalimanı, polis merkezleri ve Ceyhan Kaymakamlığı çevresinde keşif yaptıklarını belirlemişti.

Takibi sürdüren polis, şüphelilerin merkez Seyhan ilçesi Ova Mahallesi'nde zaman zaman bir plastik geri dönüşüm deposunu kullandıklarını, kırsaldan kente gönderilen patlayıcıların bu depoda saklandığını tespit etmişti. Depoya operasyon düzenleyen ekipler, yapılan aramada yaklaşık 21 kilogram TNT, yarım kilogram C4 ve 2 el bombası ile 6 uzaktan kumandalı alıcı verici, zaman ayarlı anahtar sistemi, 5 ses kapsülü, çeşitli uzunluklarda infilaklı fitiller ele geçirmişti.

Zanlıların, 7 bomba yüklü araçla havalimanı, kaymakamlık binası, polis merkezi ve halkın yoğun olduğu yerlerde eylem yapmak istediği öne sürülmüş, üniversite öğrencisi İhsan Oral'ın Kobani'de bomba eğitimi aldığı iddia edilmişti.