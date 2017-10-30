Büyükşehir Belediyesinden çiftçilere aşı desteği

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

GAZİANTEP (AA) - Tarımsal alanda çiftçileri birçok projeyle destekleyen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, "Kuzular ölmesin çiftçinin yüzü solmasın" sloganıyla küçükbaş hayvanlara aşı kampanyası başlattı.



Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, aşı için Sarıt Mahallesi’nde düzenlenen programda, Gaziantep’e mevsimin ilk yağmuru yağdığını ve bundan dolayı mutlu olduklarını söyledi.



Her canlının kendileri için çok kıymetli olduğunu dile getiren Şahin, "Hiç kimseyi kimseden ayırt etmeden hizmet etmeye gayret gösteriyoruz. Köylüyü şehirliden, çiftçiyi esnaftan, işçiyi işverenden ayırt etmeden 2 milyon kardeşimize hizmet götürmeye gayret gösteriyoruz. Herkese Yunus Emre’nin, Mevlana’nın, Hacı Bektaş Veli’nin dili ile konuşmaya çalıştık. Sevgili Peygamberimizin bize Veda Hutbesi'nde bıraktığı emirle baktık. O yüzden neden bugün küçük bir oğlağın aşılanmasına zaman ayırıyorsunuz diyebilirsiniz. İşte burada duygu yönetimi devreye giriyor” dedi.



Şahin, köyün cazibesini arttırmak istediklerini, köyde yaşayan bir vatandaşın şehre gitmek için herhangi bir sebebinin olmaması gerektiğini belirterek, “Okul, sağlık ocağı, taziye evi, sosyal tesisi, altyapı ve üst yapı ihtiyaçları karşılanırsa neden şehire getsin. Temiz havanın olduğu, yeşil ve suyun olduğu cennet gibi sağlıklı bir ortamdan neden gidipde biriketlerin arasında yaşasın ki. Bu ortamları korumak için bizler de köylerimizin yaşam kalitelerini arttırmaya çalışıyoruz. Yol, su, yer altı yer üstü birçok hizmetleri yaparken köylerimizi hep düşünerek hareket ediyoruz." diye konuştu.

Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı İbrahim Yılmaz ise Türkiye’nin küçükbaş hayvan yetiştiren bir ülke olduğunu ifade etti.

Türkiye genelinde 12 milyon büyükbaş, 44 milyon da küçükbaş hayvanın bulunduğunu belirten Yılmaz, bir yandan bitkisel projeler diğer yandan ise hayvancılık projeler hazırladıklarını söyledi.



Bu projeyi Gaziantep Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği ile birlikte yürüttüklerini ifade eden Yılmaz, Gaziantep genelinde 250 bin koyun ve keçiyi aşılayacaklarını belirtti.

Bu çalışma çerçevesinde Gaziantep’te 1 yıl içinde 300 bin dolayında yavrunun doğduğunu tahmin ettiklerini vurgulayan Yılmaz, “Bu 300 bin yavrunun yüzde 5 ile 10’nu aşılanmamasından dolayı ölüyor. Ancak birçok çifçimiz bu ölümlerin bundan kaynaklandığını bilmiyor ama bizim bu aşılamamızdan sonra inşallah en az 20-25 bin dolayında hayvanımız kurtarılmış olacak. Bugün yetişmiş bir koyunu kurbana gönderdiğimiz zaman fiyatı bin liradır. Böylece Gaziantep hayvancılığına 20 milyon lira katkıda bulunmuş olacağız." ifadelerini kullandı.

Sarıt Köyü Muhtarı Şıhlı Kaplan da kendilerine bu desteği veren Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve ekibine teşekkür etti.



Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Haydar Demirezer ise ülke ve bölge ekonomisine katkı sağlayacak bir projeyi daha başlattıkları için mutlu olduklarını söyledi.



Konuşmaların ardından Başkan Şahin bir kuzuyu kucağına alıp sevdi ve ona aşı yaptırdı.

