FETÖ şüphelisi sınır kapısında yakalandı

EDİRNE (AA) - İpsala Sınır Kapısı'nda, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu şüphesiyle bir kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Yunanistan'a gitmek üzere İpsala Sınır Kapısı'na gelen A.S, pasaport kontrolü için polis bankosuna gitti.
Buradaki polis memuru yaptığı incelemede, A.S'nin pasaportunda FETÖ şüphelisi olduğu gerekçesiyle zayi kaydı bulunduğunu belirledi. Şüpheli gözaltına alındı.
Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu belirtilen A.S, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.