Adana'da yapımı devam eden Devlet Bahçeli Köprüsü

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ADANA (AA) - AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni, Adana Büyükşehir Belediyesince yapımı sürdürülen Devlet Bahçeli Köprüsü'yle ilgili, "Açık ihaleyle 115 milyon liraya yapılacağı kararlaştırılan, teslim edilen ve firmanın yapmak için faaliyete geçtiği bir işi siz daha sonra herhangi bir şekilde götürüp direkt 215 milyon liraya veriyorsanız ben bu iş izah edilmediği, mantığım kabul etmediği sürece destek veremem. Vebal olur." dedi.

Yeni, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün bir süredir, "köprünün yapımı için belediye meclisinden borçlanma yetkisi alınmasına karşın İçişleri Bakanlığından bu yetkinin kullanılmasına dönük izin beklediğine, yatırıma bu şekilde engel olunduğuna" dair açıklamalarda bulunduğunu söyledi.

Söz konusu yatırımın kent için gerekli olduğuna inandıklarını vurgulayan Yeni ancak yatırımla ilgili daha önce borçlanma yetkisiyle borç alındığını ama nereye kullanıldığını kimsenin bilmediğini, göremediklerini kaydetti.

Meclisin, bu defa 240 milyon liralık borçlanma için yine Sözlü'ye yetki verdiğine dikkati çeken Yeni, bu yetkinin gerçekten bu ihtiyaç için kullanılacağında tereddüt etmeleri ve idarenin samimi olmadığı düşüncesiyle yetki verilmesine karşı çıktıklarını anlattı.

Yeni, köprünün yapım süreciyle ilgili hatırlatmalarda bulunarak, şunları söyledi:

"Köprü için belediye açık usülle ihale yapıyor. Alıcı firma 'Yaklaşık 115 milyon lira bedelle ben burayı yaparım.' diyor. Firmaya 20 Haziran 2016'da yer teslimi yapılıyor. Firma işe başlıyor ama her nedense aynı yıl bu açık ihale sözleşmesi iptal ediliyor. Meclisten 240 milyonluk borçlanma yetkisi alıyorlar. Daha önce 115 milyon liraya açık ihalesi yapılan ancak sözleşmesi iptal edilen köprü için bu kez davet usulü ve pazarlıkla, başka firmaların da katılımının önüne geçerek yaklaşık 215 milyon liraya ihale ediliyor. Arada 100 milyon bir fark var yani neredeyse bir köprünün yapımı kadar bir fark.

Sayın Sözlü'nün şunu izah etmesi lazım. Açık ihale usulüyle ihale edilen bir iş için ne oldu da firmanın işi bitirmesinde bir tereddüt mü oldu, sözleşmeyi feshediyorsunuz? Ondan sonra daha şeffaf, katılımcı, rekabet şartlarının yaşandığı açık ihale değil de teklif usulle 100 milyonluk farkla işi yeniden veriyorsunuz? Bunları kamuoyu ve belediye meclis üyelerine izah etmesi gerekir."

Yeni, bu konunun çok iyi şekilde araştırılıp kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini ifade ederek, "Ondan sonra 'İçişleri Bakanlığı, AK Parti teşkilatı destek vermiyor.' deniyor. Nasıl verelim Allah aşkına? Açık ihaleyle 115 milyon liraya yapılacağı kararlaştırılan, teslim edilen ve firmanın yapmak için faaliyete geçtiği bir işi siz daha sonra herhangi bir şekilde götürüp direkt 215 milyon liraya veriyorsanız ben bu iş izah edilmediği, mantığım kabul etmediği sürece destek veremem. Vebal olur. Bir izahı var mı açıklasın, biz de öğrenelim." diye konuştu.

Adana Büyükşehir Belediyesince Seyhan Nehri üzerinde yaptırılacak olan "Devlet Bahçeli Köprüsü"nün temeli, 30 Mart 2016 tarihinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de katıldığı törenle atılmıştı.