Kazada yaralanan amatör futbolcu yaşam mücadelesini kaybetti

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir hafta önce otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Bodrumspor altyapı futbolcusu Erdoğan Çakmak müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
İlçede 23 Ekim'de otomobilin çarpması sonucu yaralanan Erdoğan Çakmak (17), Bodrum Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Genç futbolcu, bir hafta sonra hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.
Çakmak'ın ölümü nedeniyle ailesi ve arkadaşları büyük üzüntü yaşattı.
Bodrum'da T.S'nin kullandığı otomobil 23 Ekim'de Kıbrıs Şehitleri Caddesi Antik Tiyatro istikametinde yol kenarında bekleyen Erdoğan Çakmak'a (17) çarpmıştı. Kazada, genç futbolcu ağır yaralanmıştı.