Şaka yaparken arkadaşını vurduğu iddiası

KIRKLARELİ (AA) - Babaeski ilçesinde, şaka yaparken av tüfeğiyle arkadaşını öldürdüğü iddia edilen şüpheli̇ tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, arkadaşı Emir Baş'ı (15) öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Eyüp Tırman'ın (27) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen Tırman, savcılıktaki sorgusunun ardından gönderildiği mahkemece tutuklandı.
- Olay
Eyüp Tırman, Gaziosmanpaşa Mahallesi Zafer Sokağı'ndaki bir düğünde havaya ateş etmek amacıyla yanında getirdiği av tüfeğini şaka yapmak için Emir Baş'ın (15) üzerine doğrultmuş, tüfeğin ateş alması sonucu Baş yaralanmış ve götürüldüğü Kırklareli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.
Eyüp Tırman, olay sonrasında gözaltına alınmıştı.