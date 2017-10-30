Kars'ta terör operasyonu

KARS (AA) - Kars'ta düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK ile bağlantılı oldukları iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı.
Bir istihbarattan yola çıkan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar sonucu, terör örgütü PKK/KCK ile bağlantıları olduğu belirlenen kişilere yönelik operasyon başlatıldı.
Kent merkezinin yanı sıra Kağızman ilçesindeki çeşitli adreslere eş zamanlı olarak yapılan operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 8 kişi gözaltına alındı.
Zanlılar İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.