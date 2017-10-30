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Kars'ta terör operasyonu

30 Ekim 2017 Pazartesi, 16:50

KARS (AA) - Kars'ta düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK ile bağlantılı oldukları iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı.

Bir istihbarattan yola çıkan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar sonucu, terör örgütü PKK/KCK ile bağlantıları olduğu belirlenen kişilere yönelik operasyon başlatıldı.

Kent merkezinin yanı sıra Kağızman ilçesindeki çeşitli adreslere eş zamanlı olarak yapılan operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 8 kişi gözaltına alındı.

Zanlılar İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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