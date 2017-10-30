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Mersin'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

30 Ekim 2017 Pazartesi, 17:01

MERSİN (AA) - Mersin'de tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda aralarında değişik boy ve ebatlarda heykellerin de bulunduğu çok sayıda eser bulundu, 4 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasında, merkez Mezitli ilçesinde bir eve operasyon düzenlendi.

Çalışmada, 45 parça değişik boy ve ebatlarda heykel ile tarihi eser olduğu değerlendirilen 2 deri kitap, 2 metal kaplı kitap, 2 altın görünümlü heykel, 307 altın görünümlü sikke, 12 gümüş görünümlü sikke, 1 kuru sıkı tabanca ve 47 adet fişeği, kelepçe, terazi, 29 av tüfeği fişeği ile 114 adet uyuşturucu hap ve 2 gram toz esrar ele geçirdi.

Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

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