Sakarya'da kültür-sanat

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SAKARYA (AA) - Sakarya'da, kasım ayı kültür-sanat etkinlikleri kapsamında söyleşi, imza günü, konser, tiyatro gösterimi ve sergi gibi birçok etkinlik gerçekleştirilecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi kasım ayı kültür-sanat etkinlikleri çerçevesinde, 1-3 Kasım'da "Uluslararası Genç Edebiyatçılar Buluşması" ve 23-25 Kasım'da da "Sakarya Sempozyumu" gerçekleştirilecek.

İzmir Devlet Tiyatrosu'nca "Haydi Yarına Koş" adlı oyun 7-8 Kasım'da Adapazarı Kültür Merkezi'nde (AKM), İstanbul Medya Sahnesi'nce hazırlanan "Vay Sen Misin Ben Olan?" adlı oyun ise 28 Kasım'da sahnelenecek.

- Söyleşi, panel ve sergi

Yazar Selahattin Yusuf'un katılımıyla "Masumiyetin Son Günleri" söyleşisi 14 Kasım'da Ofis Sanat Merkezi'nde, Ercan Yıldırım'ın vereceği "Türkiye'nin Beka Meselesi" söyleşisi 17 Kasım'da aynı yerde yapılacak.

Moderatörlüğünü Enver Mete Aslan'ın yapacağı, Derya Türkan'ın konuk olacağı "İstanbul Kemençesi ve İstanbul Lavtası ile Türk-Rum Müziği" söyleşi ve dinletisi 20 Kasım'da Ziya Taşkent Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Abdullah İnce'nin moderatörlüğünde, Prof. Dr. Mehmet Ali Büyükkara'nın katılımıyla gerçekleşecek "Günümüz İslami Hareketlerin Düşünsel Zemini" söyleşisi 22 Kasım'da AKM'de yapılacak.

- Sinema gösterimleri

Ayrıca sinemaseverler, 9 Kasım'da "Dalida", 16 Kasım'da "Kaptan Fantastik", 23 Kasım'da "Kırmızı Kaplumbağa" ve 30 Kasım'da ise "Aşkın Krallığı" filmlerini saat 20.00'de Ofis Sanat Merkezi'nde seyredebilecek.