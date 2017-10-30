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Polis kapıları tek tek çalıp vatandaşları uyardı

30 Ekim 2017 Pazartesi, 17:05

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Hırsızlıkla Ben de Sorumluyum Projesi" kapsamında vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla apartmanlarda uygulama gerçekleştirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerini "Ekmekçi" veya "Tüpçü" olarak tanıtarak, binalardaki dairelerin zillerine bastı.

Zile basıldığında "Kim o" demeden kapıyı açan vatandaşlar, polis ekipleri tarafından hırsızlara ve hırsızlık olaylarına karşı uyarıldı.

Her zil çalana kapının açılmaması uyarısı yapan polisler, apartman giriş kapısının mutlaka kapalı tutulması gerektiğini vurguladı.

Apartman kapılarının girişlerine, hırsızlığa karşı önlemlerin anlatıldığı broşürler asan polisler, kapılarını çaldığı vatandaşlara da broşürlerden dağıttı.

Uygulamaya, Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Uçan ile mahalle muhtarları katıldı.

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