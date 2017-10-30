CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Tezcan:

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

TEKİRDAĞ (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, "Biz demokrasiye inanan bir partinin temsilcileriyiz. En tabandan en tepeye kadar memlekette iki şeyin önemli olduğunu hiç unutmadık ve hep onu vurguladık; birisi demokrasi, diğeri cumhuriyet." dedi.

CHP Tekirdağ İl Başkanlığı tarafından Tuğlalı Park'ta düzenlenen basın açıklamasında konuşan Tezcan, parti olarak hukukun üstülüğünü savunduklarını dile getirdi.

Tezcan, demokrasiye inanan bir partinin temsilcileri olduklarını belirterek, "En tabandan en tepeye kadar memlekette iki şeyin önemli olduğunu hiç unutmadık ve hep onu vurguladık; birisi demokrasi, diğeri cumhuriyet. Her ikisini de onurla omzumuzda taşıdık. Her ikisini de yükseltmek, yüceltmek için kararlıklıkla mücadele ettik." diye konuştu.

Hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlatılan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat'ın savcılığa ifade vermesine değinen Tezcan, şöyle devam etti:

"Biz belediye başkanlarımızdan eminiz. Bizim belediye başkanlarımızla ilgili hiçbir kaygımız yok. Yargı yargı gibi davranırsa, yargı emir ve talimat almazsa, yargı gerçekten hukuk, vicdan ve adaletle hareket ederse istediği belediye başkanını, istediği ilçe başkanını ifadeye çağırır. Kimsenin buna birşey dediği yok. Ama yukarıdan aldığın emirle, suç olmayan bir sözü suçmuş gibi gösterip bizim belediye başkanlarımız üzerinden, bizim ilçe başkanlarımız üzerinden vatandaşı korkutma hesabı içerisindeysen, sana pabuç bırakmayacağız. Yargı bağımsızlığını en çok biz istiyoruz. Bütün siyasi mücadele tarihimiz, yargının bağımsız olması davasını savunmakla geçti."

Eşkinat'ın ilçe kongresinde yaptığı bir konuşma nedeniyle ifadeye çağrıldığını aktaran Tezcan, "Çıkmış konuşmuş. Ne demiş? Dedi demedi, ayrı bir tartışma. Onun savunmasını avukatlar yapar. İddiayı söylüyorum. Ne demiş? 'Faşist diktatör' demiş. İddia bu. Ekrem başkan, onu dedi demedi, ben onu bilmem ama Tekirdağ meydanında ben söylüyorum; Recep Tayyip Erdoğan faşist diktatördür.

Şimdi bundan rahatsız oluyor. Velev ki dedi, niye rahatsız oluyorsun? 'Ben partili Cumhurbaşkanı olacağım' diye ortalığı ayağa kaldıran ben miydim? Herkes hakkında konuşan, herkese bulaşan ben miyim? Sana başkalarına laf söyleme hakkı var. Senin için mübah da bize haram mı? Bize haramsa biz bu haramı işlemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Tezcan, istifası istenen belediye başkanlarına ilişkin değerlendirmede bulunarak, "Diyor ki 'Eğer istifa edersen, ben bu dosyaları kapatırım.' diyor. Nasıl kapanacak? Suç ortadan kalkacak mı? O belediye başkanı görevi suistimal suçu işlediyse, görevi ihmal suçu işlediyse, başka bir suç işlediyse zimmet, irtikap, ihtilas, rüşvet her neyse-yaptı demiyorum-yaptıysa nasıl örteceksin o dosyayı istifa etti diye? Demek ki örteceksin. Bu bir çirkin, kirli pazarlık değil midir?" diye konuştu.

- "Cumhuriyet Halk Partisi de bizatihi kimsesizlerin kimsesidir"

Türkiye'nin nüfusunun yarısına yakınının seçilmemiş belediye başkanları tarafından yönetildiğini söyleyen Tezcan, buna yönelik eleştirilerde bulundu.

Tezcan, Cumhurbaşkanlığı makamının "kaos üretim merkezi" haline geldiğini öne sürerek, Cumhurbaşkanlığı makamının, devlet organlarının birbirleriyle dayanışma ve denge içerisinde çalışmasını güvence altına almak için var olduğunu kaydetti.

CHP olarak "erken seçim" önerdiklerini ancak olumlu karşılık bulamadıklarını, CHP'li belediye başkanlarına yönelik açıklamalar da yapıldığını anlatan Tezcan, kendi belediye başkanlarıyla ilgili herhangi bir şüphelerinin olmadığını vurguladı.

"Yağma yok, bir belediye başkanımızı yem etmeyeceğiz. Biz de etmeyeceğiz, millet de etmeyecek." diyen Tezcan, "Sadece Cumhuriyet Halk Partili değil, bu ülkede adaletsizliğe uğrayan, haksızlığa uğrayan, zulme uğrayan kim varsa arkasında Cumhuriyet Halk Partisi vardır ve olmaya devam edecektir. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği o söz var ya; 'Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir' diye, Cumhuriyet Halk Partisi de bizatihi kimsesizlerin kimsesidir." ifadelerini kullandı.