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"İngiliz turistler Türkiye'ye geri dönüyorlar"

30 Ekim 2017 Pazartesi, 17:12
"İngiliz turistler Türkiye'ye geri dönüyorlar"

ANTALYA (AA) - İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore, İngilizlerin Antalya'yı çok sevdiğini belirterek, "2016 yılı Türkiye için turizm açısından çok zor bir yıldı. Fakat ben Türkiye'nin güçlü, çok etkileyici olduğunu biliyordum. Bizim rakamlarımıza ve özellikle İngiliz tur şirketlerinin rakamlarına göre, İngiliz turistler Türkiye'ye geri dönüyorlar." dedi.

Çeşitli temas ve ziyaretler için Antalya'da bulunan Moore, Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nu ziyaret etti.

Büyükelçi Moore, ziyarette yaptığı konuşmada, Antalya'da olmaktan dolayı çok büyük memnuniyet duyduğunu, görev süresi boyunca sık sık Antalya'ya geldiğini hatırlattı.

Antalya'nın Türkiye için olduğu kadar İngiltere için de çok önemli bir rol oynadığını ifade eden Moore, "Çünkü Antalya İngiliz turistlerin çok sevdikleri bir şehir. 2016 yılı Türkiye için turizm açısından çok zor bir yıldı. Fakat ben Türkiye'nin güçlü, çok etkileyici olduğunu biliyordum. Bizim rakamlarımıza ve özellikle İngiliz tur şirketlerinin rakamlarına göre, İngiliz turistler Türkiye'ye geri dönüyorlar." diye konuştu.

Vali Karaloğlu'nun "2018'de turizmde patlama bekliyoruz" sözü üzerine Richard Moore, "İnşallah, herhalde 2015 düzeyine dönecek, çok iyi olacak." ifadelerini kullandı.

Münir Karaloğlu ise bu yıl İngiltere'den gelen turist sayısında geçen seneye göre yüzde 6'lık bir artış olduğunu söyledi.

Büyükelçi Moore'un geçen yıl, 2017 yılı için "Antalya'ya gelen İngiliz turist yüzde 25 düşer" dediğini belirten Vali Karaloğlu, buna karşın yüzde 6'lık artış olduğunu bildirdi.

Antalya'ya gelen İngiliz turist sayısında gelecek yıl yüzde 30 artış beklendiğini kaydeden Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Bunları ezbere söylemiyoruz. Çalışan tur operatörlerinin rezervasyonları, bağlantıları üzerinden konuşuyoruz. İngiliz turistlerin tekrar Antalya'ya dönüşleri olacaktır. Bunda sizin katkınız çok. Gerçekten geçen sene o zor dönemde bile ailenizle Belek'te tatil yaptınız. Onun için çok teşekkür ediyoruz. Onların da tabii bu güven ortamının oluşmasında müthiş katkısı var. İngiliz Büyükelçisi Belek'te tatil yapıyorsa, bütün İngilizler korkusuzca gelirler. Çok teşekkür ediyoruz, dostluğunuzu unutmayacağız."

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