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Hakkari'de kaçakçılık operasyonları

30 Ekim 2017 Pazartesi, 17:12
Hakkari'de kaçakçılık operasyonları

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de bir haftada gümrük kaçağı 2 bin 430 paket sigara ile değişik miktarlarda malzeme ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"24-30 Ekim tarihlerinde il genelinde yapılan uygulamalarda 2 bin 430 paket sigara, 334 akıllı cep telefonu, 602 litre akaryakıt, 193 kilogram çay, 375 güneş gözlüğü, 48 içki, 3 sahte olduğu değerlendirilen nüfus cüzdanı ve bir sahte sürücü belgesi ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

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