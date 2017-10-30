Muş'ta devrilen ağaçların altında kalan kadın öldü

MUŞ (AA) - Muş'ta şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaçların altında kalan kadın öldü.
Merkeze bağlı Kepenek köyünde 65 yaşındaki Remziye Akıntı, evinin bahçesinde çalışırken şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaçların altında kaldı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Muş Devlet Hastanesine kaldırılan Akıntı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Maktulün yakınlarından Hikmet Akıntı, köyde bir anda fırtınanın çıktığını belirterek, "Evin bahçesindeki 3 ağaç fırtınaya dayanamayıp devrildi. Remziye'yi gelini ve komşuları ağacın altından çıkardı." dedi.