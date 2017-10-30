GÜNCELLEME - Samsun'daki FETÖ/PDY operasyonu

SAMSUN (AA) - Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan, kapatılan Canik Başarı Üniversitesinin rektör yardımcısının eşi Nebahat Ö, emekli polis memuru Fatoş İ, Samsun Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Ferhat T. ve esnaf Mustafa K'nin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılar, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şüpheliler, 25 Ekim'de kent merkezinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.