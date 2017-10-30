Kilis'te "Bir yetim de sen güldür" projesi

KİLİS (AA) - Kilis Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, kentte faaliyet gösteren iş adamlarının desteğiyle "Bir yetim de sen güldür" projesi kapsamında, ülkelerindeki iç savaşta yakınlarını kaybeden ve Kilis'te yaşayan 75 Suriyeli yetim çocuğa kıyafet yardımında bulundu.
Çalışma ve İş Kurumu Kilis İl Müdürü Nurettin Köksal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje kapsamında kış gelmeden bin yetim çocuğun giydirilmesini hedeflediklerini söyledi.
Kurum olarak başlattıkları projeye verilen desteğin sevindirici olduğunu belirten Köksal, "Bugün yaklaşık 75 yetim kardeşimizin giyim ihtiyaçlarını karşıladık. Talep olması halinde bu sayı bine ulaşacak. Bu bir farkındalık projesi, maksadımız bütün insanların mahallesinde ve sokağında bulunan olumsuzluklara duyarsız kalmaması ve çevresindeki yetime, fakire ve engelliye sahip çıkması. Bu proje tüm insanlarla elbirliği yaparak yürütebileceğimiz bir çalışma. Bu nedenle ben de varım diyen herkesi davet ediyoruz." şeklinde konuştu.
Köksal, projenin sağlıklı olarak devam edebilmesi için hayırseverlerin desteğini esirgememesini istedi.
İş adamı Osman Çolak da kendilerine böyle bir yardım etme teklifi geldiğinde çok mutlu olduklarını belirterek, "İnsanların en hayırlısı insanlığa faydalı olandır" sözünden hareketle kampanyaya destek olduklarını dile getirdi.