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Malatya Ticaret Borsası

30 Ekim 2017 Pazartesi, 17:24

MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 9,76 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi Miktar En düşük (TL En yüksek (TL)
Gün kurusu kayısı Kg 9,76 9,76
Şekerpare kayısı (1 nolu) Kg 11,30 11,30
Endüstriyel kuru kayısı Kg 4,73 4,73
Kesilmiş kuru kayısı Kg 6,45 6,45
Organik kuru kayısı Kg 9,60 9,60
Kuru kayısı Kg 4,35 12,00
Elek altı kuru kayısı Kg 3,50 3,50
Kesmelik kuru kayısı Kg 3,20 5,20
Organik kesmelik kayısı Kg 4,50 4,50
Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg 6,29 6,92
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