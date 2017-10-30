Malatya Ticaret Borsası

MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 9,76 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Miktar
|En düşük (TL
|En yüksek (TL)
|Gün kurusu kayısı
|Kg
|9,76
|9,76
|Şekerpare kayısı (1 nolu)
|Kg
|11,30
|11,30
|Endüstriyel kuru kayısı
|Kg
|4,73
|4,73
|Kesilmiş kuru kayısı
|Kg
|6,45
|6,45
|Organik kuru kayısı
|Kg
|9,60
|9,60
|Kuru kayısı
|Kg
|4,35
|12,00
|Elek altı kuru kayısı
|Kg
|3,50
|3,50
|Kesmelik kuru kayısı
|Kg
|3,20
|5,20
|Organik kesmelik kayısı
|Kg
|4,50
|4,50
|Kayısı çekirdeği iç tatlı
|Kg
|6,29
|6,92