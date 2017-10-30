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Batı Karadeniz'de fırtına

30 Ekim 2017 Pazartesi, 17:38

DÜZCE (AA) - Batı Karadeniz'de meydana gelen fırtına nedeniyle liman içinde bulunan tekneler batma tehlikesi geçirdi.

Akçakoca limanında fırtına nedeniyle liman içinde tekneleri bulunan balıkçılar, teknelerin alabaro olmaması için önlem almaya çalıştı.

Vatandaşların yardımıyla teknelerin bir kısmı karaya çekildi, çekilemeyen tekneler ise iple karaya bağlandı.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fırtınaya hazırlıksız yakalanan balıkçıların, teknelerin zarar görmemesi için önlem almaya çalıştıklarını söyledi.

Meteoroloji tarafından, fırtınanın birkaç gün daha sürebileceği, balıkçıların fırtına nedeniyle dikkatli olması gerektiği uyarısı yapıldı.

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