Sakarya'daki FETÖ/PDY davası

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SAKARYA (AA) - Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, aralarında KHK ile meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu 9'u tutuklu 67 polisin yargılandığı davada, sanıkların ve avukatların esas hakkındaki savunmaları alınmaya başlandı.

Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı.

Duruşmada sanıklar ve avukatları; cumhuriyet savcısının bir önceki celsede, aralarında meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu 67 polisin "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan ise 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istediği mütalaaya ilişkin savunmalarını yapmaya başladı.

Söz alan bir kısım sanık avukatı Cem Doğaç, mütalaaya iştirak etmediklerini söyledi.

Sanıkların hiçbirinin darbe girişimine fiili olarak katılmadığını savunan Doğaç, "Haber merkezinden gelen SMS ile görev yerlerine geçmişler ve görevlerini yapmışlardır. Müvekkillerim hakkında 'ByLock' ile ilgili içerik tespit edilememiştir. İlk günden bu yana 'ByLock' ile ilgili yaptığımız savunmaları aynen tekrar ediyoruz. Tutuklu müvekkillerim ile tutuksuz sanıklar arasında hukuken hiçbir fark yoktur. Sanıkların tahliyelerini ve beraatlerini, mahkeme heyeti aksi kanatteyse, lehe olan yasal indirimlerin kullanılmasını talep ediyoruz." diye konuştu.

Diğer avukatlar da yazılı savunmalarını sunduklarını, önceki beyanlarını tekrar ettiklerini belirterek, müvekkillerinin beratlerini, mahkeme heyetinin aksi kanatteyse, lehe olan yasal indirimlerin kullanılmasını talep etti.

Söz verilen tutuklu sanık Hasan Talas, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek, "Darbe teşebbüsünde bulunmadım. ByLock kullanmadım. Ayrıntılı izahatımı yazılı olarak sunuyorum. Önce beraatimi, sonra tahliyemi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Tutuklu sanık Halil İbrahim Keskin de avukatının yaptığı ayrıntılı savunmaya katıldığını dile getirerek, "Daha önceki savunmalarımı tekrar ediyorum. 426 gündür tutukluyum. Ben ne yaptım diye düşündüm, bir şey bulamadım. İddianamede benle ilgili bir şey bulamadım. Görevim boyunca kanuna aykırı hiçbir şey yapmadım. Hiçbir terör örgütü üyesi değilim, hain FETÖ'yü lanetliyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum, beraatimi istiyorum." diye konuştu.

Tutuksuz sanık E.E. de daha önce ayrıntılı savunma yaptığını belirterek, "Hakkımda bir kişi beyanda bulunmuştur. Bu kişi etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için hakkımda ifade vermişir. Bu ifadenin hükme alınmamasını talep ediyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum, beraatimi talep ediyorum." şeklinde savunma yaptı.

Mahkeme heyeti, diğer sanıkların ve avukatların esas hakkındaki savunmalarını yapması için duruşmayı 1 Kasım'a erteledi.

- İddianame

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan ve 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, aralarında KHK ile ihraç edilenlerin de bulunduğu 67 emniyet mensubu sanık hakkında birer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Mahkeme heyeti, 72 sanıklı davanın önceki duruşmalarında 5 sanığın dosyasının ayrılmasına karar vermişti.