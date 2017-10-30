Düzce'de işçilerin paralarını almadığı iddiası

DÜZCE (AA) - Düzce'de bir inşaatta çalışan 5 işçi, 3 aydır maaşlarını alamadıkları iddiasıyla çalıştıkları binanın çatısına çıkarak eylem yaptı.
Aziziye Mahallesinde bulunan inşaatın yapımını üstlenen özel bir firmada çalışan 5 kişi, firmadan maaşlarını alamadıklarını iddia ederek, 3 katlı binanın çatısına çıktı.
İşçiler, güvenlik önlemleri alan polisin iknası sonucunda yaklaşık 2 saat sonra bulundukları yerden indirildi.
İşçilerden Mehmet Salih Ozan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kendisiyle beraber 19 işçinin toplam 134 bin lira alacağı olduğunu savundu.
Alacakları için görüşmek istedikleri inşaat firmasının yetkililerine ulaşamadıklarını dile getiren Ozan, çeşitli bahanelerle kendilerine ödeme yapılmadığını iddia etti.
Aynı inşaatta 4 gün önce 2 işçi daha aynı gerekçeyle intihar girişiminde bulunmuştu.