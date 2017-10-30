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Karabük'teki FETÖ/PDY davasında karar

30 Ekim 2017 Pazartesi, 18:02

KARABÜK (AA) - Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olduğu iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Karabük Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık E.E. ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılması talebini tekrarladı.

Duruşmada son savunmasını yapan sanık, daha önceki ifadelerini tekrarladığını ve suçlamaları kabul etmediği belirterek, beraatini istedi.

Sanığın avukatı da müvekkilinin suçsuz olduğunu savunarak, tahliyesini ve beraatini talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapse mahkum ettiği sanığı, tutuklu kaldığı süre ve ceza miktarını göz önünde bulundurarak, adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliye etti.

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