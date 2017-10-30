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Camideki bağış kutusundan para çalarken suçüstü yakalandı

30 Ekim 2017 Pazartesi, 18:04
Camideki bağış kutusundan para çalarken suçüstü yakalandı

SAMSUN (AA) - Samsun'da caminin giderleri için kullanılan bağış kutusundan tel ve sakız kullanarak para çalan zanlı, suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Atakum ilçesi Sarıışık Mahallesi'nde, Sarıışık Köyü Mezarlık Yanı Camisi'ndeki bağış kutusundan para çalındığı ihbarını alan Atakum Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Sivil ekip oluşturarak camiyi kontrol altında tutan jandarma ekipleri, şüpheli Hakan O'nun (45) camiye girdiğini fark etti.

Ekipler, bakır telin ucuna sakız yapıştırarak bağış kutusundan para çalan şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Daha önce de 2 farklı camiden hırsızlık yaptığı belirlenen ve birçok suçtan kaydı bulunan zanlı, İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hırsızlık zanlısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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