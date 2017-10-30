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VAN/BİTLİS (AA) - Van ve Bitlis'ten 566 öğrenci, İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen "Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamında Çanakkale, İzmir ve Antalya'ya gönderildi.

Van Valiliğince koordine edilen proje kapsamında Başkale ve Çaldıran ilçelerinden daha önce il dışına çıkmamış toplam 388 başarılı öğrenci, 16 öğretmenin eşliğinde Çanakkale ve İzmir'e uğurlandı.

Van Ferit Melen Havalimanında düzenlenen uğurlama töreninde konuşan Vali Yardımcısı Mehmet Parlak, İçişleri Bakanlığının "Biz Anadoluyuz" projesi kapsamında, öğrencilerin Çanakkale ve İzmir'i gezeceklerini söyledi.

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinden batı illerini 50 bin öğrencinin ziyaret edeceğini ifade eden Parlak, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında çocuklarımız neredeyse ilk kez uçağa binecek ve daha önce gitmedikleri Çanakkale ve İzmir'in tarihi ve turistik yerlerini gezme imkanı bulacak. Çocuklarımız yaşıtlarıyla kaynaşma fırsatı buluyor. Dolayısıyla çok yönlü bir proje özelliği taşıyor."

Proje kapsamında 4'üncü öğrenci grubunu gönderdiklerini belirten Parlak, Van'dan 26 seferle 5 bin 100 öğrenciyi bu eğitim öğretim yılında göndermeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

- Bitlis

Bitlis'te de "Biz Anadoluyuz" projesi kapsamında 178 öğrenci, 15 öğretmen eşliğinde Antalya'ya uğurlandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığınca Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden 50 bin çocuğun batı illerini gezmesini öngören proje kapsamında, Bitlis'ten 178 öğrencinin, Muş Havalimanı'ndan Antalya'ya gönderildiği belirtildi.

Üç gün sürecek gezide öğrencilerin, Antalya'daki tarihi ve turistik yerleri gezeceği bildirildi.

Açıklamada, Vali İsmail Ustaoğlu'nun görüşlerine de yer verildi. Ustaoğlu, iller arasında ortak değerlerin ve kültürün paylaşılması adına önemli bir proje olduğunu belirtti.

Bakanlığın 180 günlük eylem planı çerçevesinde, kentte 15 yaş altı öğrencileri Antalya ve Artvin'e gönderdiklerini belirten Ustaoğlu, şunları ifade etti:

"Bu projenin ana vurgusu, bu iller arasında kardeşlik köprüsünün kurulması ve kardeşlik ruhunun geliştirilmesidir. Aynı zamanda terör örgütlerinin istismarından ve kötü alışkanlıklardan bu gençlerimizin ve çocuklarımızın uzak tutulmasıdır. En önemlisi de kardeşliğe ve huzura katkı sağlaması temel amaç olarak belirlenmiştir. Projenin önemli vurgularından biri de maddi durumu yetersiz, daha önce başka yerlere gitme imkanı çok olmamış, bu ziyaretlere katılmamış ve önceliğimiz şehit ve korucu ailelerimizin çocukları ile yetim ve öksüz çocuklarımız olacaktır. Terörden mağdur olmuş ailelerimizin çocukları da önceliklerimiz arasında olacak."