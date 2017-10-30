Afyonkarahisar'daki FETÖ davaları

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmalar kapsamında açılan davalarda yargılanan 10 sanık, farklı sürelerde hapis cezasına çarptırıldı.

Afyonkarahisar 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 15 ayrı duruşmaya, tutuklu sanıklar Alparslan Duman, Cumali Demir, Esat Koçyiğit, Ünal Ozan, Sadık Özan, Özcan Karakuş ve tutuksuz yargılanan Ramazan Çağlar, Sezgin Pile, Firdevs Uğur, Beytullah Uğur ile avukatları katıldı.

"Silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan yargılanan sanıklar, suçlamaları reddetti, beraatlerini ve tahliyelerini istedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan, Alparslan Duman'a 8 yıl 3 ay, Cumali Demir'e 9 yıl, Esat Koçyiğit'e 10 yıl 6 ay, Ünal Ozan'a 9 yıl 9 ay, Sadık Özan'a 10 yıl 6 ay, Özcan Karakuş'a 9 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

Yargılaması tutuksuz yapılan sanıklardan, Ramazan Çağlar'a 7 yıl 6 ay, Sezgin Pile'ye 1 yıl 10 ay 15 gün ceza verilirken, Cavit Yurtalan ve Serdar Oruç beraat etti.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan Davut Oğur ile Çiğdem Selamet'e ise 1 yıl 11 ay 12 gün hapis cezası verildi. Her iki sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

Tutuksuz yargılanan sanıklar Firdevs Uğur, Beytullah Uğur ve Abdülkadir Uğur'un duruşması avukatın mazeret dilekçesi vererek duruşmaya katılmaması nedeniyle ertelendi. Tutuklu sanıklar Ercan Ünüvar ile Ahmet Kaytan’ın duruşmaları da ertelendi.



