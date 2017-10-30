Adana'da dere yatağında ceset

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ADANA (AA) - Adana'da dere yatağında erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda devriye görevi yapan polis ekipleri, dere yatağında bir motosiklet olduğunu ve yanındaki kişinin hareketsiz olduğunu fark etti.

Ekiplerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yerdeki kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler, ölen kişinin Murat Gündoğdu (51) olduğunu tespit etti. Motosikletin yanında ise poşet içerisinde kola ve ekmek bulundu.

Polis ekiplerinin çalışmasının ardından ceset, kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.