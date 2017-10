Trabzon Havalimanı'ndan uçuşlar kasım ayında sınırlı yapılacak

TRABZON (AA) - Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Trabzon Havalimanı'nda pist genişletmesi ve dönüş imkanını daha da geliştirecek bir çalışma yapılacağından kasım ayı boyunca her gün 11.00 ile 16.00 saatleri arasında çok zorunlu olmadıkça iniş ve kalkış yapılmayacağını bildirdi.

Vali Yavuz, 2017 yılı turizm istatistikleriyle ilgili Trabzon Valiliğinde düzenlediği basın toplantısında, Trabzon Havalimanı'nın yapılacak çalışmalar nedeniyle kapanacağı yönünde bazı haberlerin yayımlandığını belirtti.

Havalimanında yapılacak çalışmanın, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından ihale edildiğini kaydeden Yavuz, "Herhangi bir şekilde uçuşu aksatmadan yapılan çalışmalar belirli bir noktaya geldi ancak kasım ayında özel bir çalışma yapılacak. Bu kapsamda pist genişletmesi ve dönüş imkanını daha da geliştirecek bir çalışma yapılacağından kasım ayı boyunca her gün 11.00 ile 16.00 saatleri arasında çok zorunlu olmadıkça iniş ve kalkış yapılmayacak, uçuş trafiği olmayacak." diye konuştu.

Vali Yavuz, bu çalışmaların Trabzon'a yapılacak seferleri engellemeyeceğine işaret ederek, "Havayolu şirketleri bununla ilgili tedbirlerini aldı. Tarifeleri ya öne çektiler ya da ötelediler. Sadece birkaç uçuş iptal edildi. Onlar da sezon gereği çok yoğun saatlerde olmayan uçuşlardı." dedi.

-Sümela Manastırı'nda yapılan restorasyon çalışmaları

Trabzon'un Maçka ilçesindeki tarihi Sümela Manastırı'nda yapılan çalışmalara da değinen Vali Yavuz, buraya gelen yerli ve yabancı turistlerin daha konforlu ve uygun şartlarda gezilerini yapabilmeleri için bir dizi çalışma yürütüldüğünü anımsattı.

Yavuz, çalışmaların hassasiyet ve dikkat gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından orada yürüyüş yolları, seyir terasları, kolaylık tesisleri dediğimiz insanlarımızın oturabileceği, fotoğraf çekebileceği ortamlar hazırlanıyor. Sümela Manastırı'nda ihtiyaç olması nedeniyle bir restorasyon çalışması başlatılmış ve devam ediyor. Bu süreç içerisinde iklim değişikliği ve genel manada değişik doğal şartların etkisiyle taş düşmesi ve toprak oynamalarından dolayı manastıra gelen ziyaretçilerin herhangi bir tehlikeye maruz kalmaması için yürütülen bir çalışma bulunuyor. O çalışma da taş düşmelerinin önlenmesi için profesyonel ekiplerce proje ve ihale kapsamında yapılan düzenlemeyle yürütülen fiili bir çalışmadır."

Sümela Manastırı'nda süren çalışmalar nedeniyle şu anda ziyaretin mümkün olmayacağına dikkati çeken Vali Yavuz, projenin Ekim 2018'de sona ereceğini söyledi.

- Uzungöl'de dönüşüm çalışmaları

Vali Yavuz, gazetecilerin, "Uzungöl'de dönüşüm ne zaman başlayacak?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Onunla ilgili net bir şey şu anda söylemeyeceğim ancak biliyorsunuz Ayder Yaylası'nda başladı. Ayder ve Uzungöl bizim olmazsa olmazlarımız. Uzungöl'de de bu konuda yakında açıklama yapılır. Nelerin yapılacağı konusu uzmanlık gerektiriyor. Bu konuda oranın o güzelliğini ve cazibesini korumak için tüm taraflar fikir birliği içerisinde. İrade de ortaya konmuştur, biraz sabır gerekiyor."

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu ise turizm sezonunun Trabzon için bu yıl mükemmel geçtiğini, 2017 yılının eylül ayına kadar olan süreçte 1 milyon 465 bin 540 yerli, 403 bin 810 yabancı turistin kenti ziyaret ettiğini kaydetti.

İl merkezi ve ilçelerde bu süre içerisinde toplamda 3 milyon 364 bin 830 kişinin konakladığına dikkati çeken Ayvazoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu an otellerimizin yüzde 60 doluluk oranıyla devam ettiğini ifade etmek gerekiyor. 2010 yılından itibaren her geçen yıl bir artışın olduğunu söyleyebiliriz. Bugüne kadar denetimler yapılıyordu fakat biraz daha ağırlık verdik. 2017 yılında yaklaşık 124 denetleme sayısına ulaştık. Şu ana kadar kesilen idari para cezası ise 170 bin liraya ulaşmış bulunmakta. Her hafta denetimler gerçekleştirerek turistlerin yaşayacağı problemleri aza indirmeye gayret ettik."

Ayvazoğlu, Sümela Manastırı'ndaki çalışmalarla ilgili olarak, "Proje gereği 2018 yılının 9. ayına kadar kapalıyız. Restorasyon için kapatılmıştı ama taş düşmelerinden dolayı işimiz biraz bölündü. İkisini aynı anda yürütüyoruz. 2018 yılı 9. ay geldiğinde kesin bir süre verebileceğiz ancak hava şartlarına çok bağlı çalışmalar. Hem dağcıları hem de restore çalışmalarını etkiliyor. Bütün çalışmalarımız en azından bazı belirli bölümleri tekrar ziyarete açabilmek. Ödenek konusunda hiçbir sıkıntımız yok." değerlendirmesinde bulundu.