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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 28. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası başladı.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MİYC) tarafından Marmaris Körfezi ve açık denizde gerçekleştirilen yarışlara, 13 ülkeden 114 yelkenli yat ile bin 50 sporcu katıldı.

İlk gün yarışlarında yatlar, bağlı bulundukları marinadan sırayla ayrılarak körfeze ve açık denize ilerledi. Yelkenciler, koy içi ve açık denizdeki yarışta, önceden yerleştirilmiş şamandıraların etrafından dolaşarak bitiş noktasına ulaşmaya çalıştı.

İlk üç gününde ikişer olmak üzere organizasyonda toplam sekiz yarış yapılması planlanıyor. Bunun yanı sıra tekneler, iki ayrı filoda ve farklı rotalarda yarışacak. Ayrıca her iki filonun hakem komitesi birbirinden farklı olacak. Dördüncü gün coğrafi rotada yarışacak olan tekneler, son gün "MIYC Klasik Rota" olarak adlandırılan parkurda hep birlikte boy gösterecek. Yarışlar, 5 gün boyunca koy içi ve açık denizde sürecek.

MİYC Başkanı İhsan Kalaycı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladıkları dönemde yarışları düzenledikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Kalaycı, bu yıl 13 ülkeden 114 yelkenli yat ve bin 50 sporcunun yarışlara katıldığını vurgulayarak, "Organizasyona 28 yıl önce 19 yatla başlamıştık. Her yıl üzerine biraz daha koyarak devam ediyoruz." diye konuştu.





- "Doğu Akdeniz'in en yüksek katılımlı yarışı"





Kalaycı, yarışan yatları iki filoya ayırdıklarını, bu uygulamanın da gelecek yıllarda daha fazla yarışçıyı organizasyona getireceğine inandığını dile getirdi.

Kalaycı, yarışlara katılım oranının bu yıl büyük bir artış gösterdiğini dile getirerek, "Doğu Akdeniz'in en yüksek katılımlı yarışı. Ümit ediyoruz, önümüzdeki yıllardan itibaren 200 yatın yarıştığı günleri göreceğiz. İki filomuz, koy içinde ve açık denizde aynı anda yarışacak." ifadelerini kullandı.

Yarışlar, 3 Kasım Cuma günü sona erecek.