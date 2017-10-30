Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 16 zanlıdan 10'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, otogar civarı ile Binevler, Gümüştekin, Güzelvadi, Serinevler, Burak, Vatan, Hacıbaba ve Yeditepe mahallelerinde sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Operasyonda, 732 gram uyuşturucu madde, 5 hassas terazi, 4 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği ve bunlara ait çok sayıda fişek ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 16 zanlıdan 5'inin değişik suçlardan arandığı öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u tutuklandı, diğer 6 zanlı ise mahkeme tarafından serbest bırakıldı.



