Tüfekle ateş açan kişiyi polis ikna etti

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BURSA (AA) - Bursa'da, işten çıkarıldığı gerekçesiyle pompalı tüfekle etrafa ateş açan kişi polis tarafından ikna edildi.

Alınan bilgiye göre, 40 yaşındaki N.B. bir süre önce işten çıkarıldı. Firma yetkilileriyle görüşmek için Yalova yolunda faaliyet gösteren fabrikaya gelen N.B. içeriye alınmayınca, bir süre sonra pompalı tüfekle geri geldi.

N.B. tüfekle fabrikanın önünde 3 el ateş etti. Fabrika görevlilerinin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede önlem alan müzakereci polisler, uzun süre N.B'yi ikna etmeye çalıştı.

İkna olmayan N.B. tüfeği zaman zaman polise doğrulttu. Daha sonra olay yerine gelen Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Nevzat Uğurer uzun uğraşlar sonucu N.B'yi ikna ederek elindeki tüfeği aldı.

Gözaltına alınan N.B. Demirtaş Polis Merkezi'ne götürüldü.







