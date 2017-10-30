GÜNCELLEME - Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekiplerince Zonguldak, İstanbul, Ankara, Bursa, Sakarya, Düzce ve Konya'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve aralarında öğretmen, banka çalışanı, öğrenci, işçi ve serbest meslek sahibi 2'si kadın 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Sağlık kontrolünün ardından Y.T, M.Ç, S.Ş, A.B.K, U.K, İ.Ö, M.Ç. ve H.N.Ö, geniş güvenlik önlemi altında adliyeye götürüldü.

Cumhuriyet saıvcılığındaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden, Y.T, A.B.K, M.Ç. ve S.Ş tutuklandı, U.K, İ.Ö, M.Ç. ve H.N.Ö. ise adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 24-25 Ekim tarihlerinde İl Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekiplerince Zonguldak, İstanbul, Ankara, Bursa, Sakarya, Düzce ve Konya'da belirlenen adreslere operasyon düzenlenmiş, 2'si muvazzaf asker olmak üzere 17 kişi "terör örgütüne üye olma" iddiasıyla yakalanmıştı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda bilgisayarlara ve dokümanlara el konulmuş, operasyon kapsamında da 3 kişinin arandığı bildirilmişti.

