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Sakarya'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

30 Ekim 2017 Pazartesi, 19:22

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde traktöre çarpan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Küçücek Mahallesinde Akyazı istikametinde giden Güven Karaoğlu idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, yol kenarında park halinde bulunan traktörün römorkuna arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletteki sürücü ile Tuğçe Karaoğlu yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Güven Karaoğlu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tuğçe Karaoğlu'nun ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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