GÜNCELLEME - Adana'da terör operasyonu

ADANA (AA) - Adana'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden 4'ü tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında, bazı adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda, 3'ü 18 yaşından küçük 9 zanlı gözaltına alındı.
Emniyete götürülen zanlılar, işlemlerin ardından "yasa dışı gösterilere katılmak", "polise molotofkokteyli atmak" ve "sosyal medyadan terör örgütü propagandası yapmak" suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.
Savcılıktaki işlemleri tamamlanarak nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 3'üne ev hapsi verildi, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.