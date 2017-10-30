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Nilüfer Belediyespor, VakıfBank maçına hazır

30 Ekim 2017 Pazartesi, 19:52


BURSA (AA) - Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında yarın VakıfBank ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Cengiz Göllü Spor Salonu'ndaki antrenmanda oyuncular, antrenör Alper Erdoğuş yönetiminde çalıştı.

İdmanın ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Erdoğuş, yarın zor bir maç oynayacaklarını söyledi.

Sahalarında oynamanın avantajını kullanmak istediklerini aktaran Erdoğuş, "Yarın zor bir maç olacak. VakıfBank, çok güçlü ve iyi bir kadroya sahip. Oturmuş bir kadroya sahipler, yıllardır bir arada oynuyorlar. Her yıl bir veya iki takviye oluyor. Zor bir maç ama elimizden gelen mücadeleyi göstermek istiyoruz. Sahamızda oynamanın avantajını kullanarak iyi bir performans sergilemek istiyoruz." diye konuştu.

Oyunculardan Özgenur Yurtdagülen ise herkese güzel bir maç seyrettirmek istediklerini dile getirerek, "Çok iyi maçlar oynadık. Müsabakalara hazırlanmak için çok kısa bir süremiz oluyor ama gerekli taktikleri uygulayıp çok iyi hazırlandığımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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