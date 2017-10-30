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Kars'ta patlamamış havan mermisi bulundu

30 Ekim 2017 Pazartesi, 19:55
Kars'ta patlamamış havan mermisi bulundu

KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Osmanlı-Rus savaşı döneminden kaldığı tahmin edilen patlamamış havan mermisi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Sarıkamış Kızılçubuk Köyü Dikenli Tabya Şehitlik mevkisinde Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) kapsamında boru hattında kazı çalışması yapan ekipler, toprağın yaklaşık 2 metre altında patlamamış havan mermisi buldu.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, haber verilmesinin ardından olay yerine gelerek güvenlik önlemi aldı.

Ardından olay yerine çağrılan Kars İl Jandarma Komutanlığına bağlı bomba uzmanı ekipler, incelemenin ardından cumhuriyet savcılığının talimatıyla havan mermisini güvenli bölgede imha etti.

Yaklaşık 30 santimetre uzunluğunda 81 milimetre çapında, üzerinde herhangi bir yazı bulunmayan patlamamış havan mermisinin 1877-1878 yıllarında yapılan Osmanlı-Rus savaşı döneminden kaldığı tahmin ediliyor.

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