Amasya'da minibüs devrildi: 11 yaralı

AMASYA (AA) - Amasya'nın Merzifon ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.
Ahmet Akbulut (69) yönetimindeki 05 LB 942 plakalı minibüs, Akpınar köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada sürücü Akbulut ile akrabaları Hatice Ocak (57), Faruk Yıldız (49), Emine Doğan (61), Ayşe Aydın (61), Halit Aydın (80), Şerife Akbulut (69), Hatice Ocak (63), Emine Karakaş (63), Abbas Yeşilyurt (44) ve Merve Can (18) yaralandı.
Sağlık ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.