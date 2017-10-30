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Futbol: TFF 1. Lig

30 Ekim 2017 Pazartesi, 20:05


Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Özgüç Türkalp, Soner Maraş, Mehmet Kapluhan

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Orhan Ovacıklı, Milosevic, Ümit Kurt, Mehmet Uslu, Saadane, Robin Yalçın, Jantscher (Dk. 78 Oğulcan Çağlayan), Süleyman Koç (Dk. 46 Recep Niyaz), Samudio, Kweuke (Dk. 82 Halil İbrahim Sönmez)

Boluspor: Gökhan Değirmenci, Furkan Şeker, Alim Öztürk, Arapi, Cengiz Umut Meraş, Özgür İleri, İshak Çakmak (Dk. 72 Andre Santos), İrfan Başaran (Dk. 84 Sefa Yılmaz), Melih Okutan (Dk. 65 Mustafa Durak), Akabueze, Poepon

Gol: Dk. 60 Samudio (Penaltıdan) (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 49 Özgür İleri, Dk. 88 Alim Öztürk (Boluspor), Dk. 76 Saadane, Dk. 79 Gökhan Akkan, Dk. 88 Robin Yalçın (Çaykur Rizespor)


RİZE (AA) - TFF 1. Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Boluspor'u 1-0 yenerek ligde 5 maç aradan sonra galip geldi.

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