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FETÖ'cülerden 'itirafçı' sanıklara baskı

30 Ekim 2017 Pazartesi, 20:09

ADANA (AA) - Adana'da yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan aralarında KHK ile kapatılan Cihan Haber Ajansı Kozan muhabirinin de olduğu 3'ü tutuklu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Harun K, Oğuzhan Gökdeniz, Orhan Çoban ve tutuksuz sanık Beyazıt Erol ile avukatları katıldı.

İlk olarak savunması istenen sanık Harun K, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini ve bu yapı içerisinde dini duygularının istismar edildiğini söyledi.

Terör örgütü üyeliği suçlamasını kendisine yakıştıramadığını belirten Harun K, şöyle devam etti:

"Tutuksuz olarak yargılandığım mahkeme sürecime yakın bir zamanda aynı yerde çalıştığım Zeki T, yanıma geldi. Kendisinin açığa alındığını söyleyerek, mahkemede daha önce vermiş olduğum ifademi değiştirmemi istedi. Yoksa göreve dönemeyeceğimi ve neyim var neyim yok hepsinin elimden alınacağını söyledi. 'Kendi kendine terör örgütü üyeliğini kabul etmiş olursun, devlet kapısında çocukların iş bulamaz' dedi. Bu yapıya inancım gereği katıldım ve sohbetlerde bulundum. Zeki T, dediğim gibi mahkeme öncesi yanıma geldi ve bana birlikte ifade yazmayı teklif etti. Ben de hukuki bilgim olmadığından evine gittim. Kendisi ifademi yazdı, ben de hiç tecrübem olmadığından söylediklerini kabul ettim. Sonra da avukatımın yanına giderek yüzüne karşı okudum. Dini duygular içerisinde bu yapıda yer aldım. Pişmanım tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum."

Mahkemede tanıklıklarına başvurulan Harun K'nin eşi Hatice K. ve babası İsa K, mahkeme öncesi Zeki T'nin evlerine ve iş yerlerine sürekli gelerek 'Harun K'nin ifadesini değiştirmesi gerektiğini aksi takdirde başlarına iş geleceğini' söylediğini ileri sürdü.

Bunun üzerine mahkeme başkanı, "Bu terör örgütünden kimsenin korkmasına gerek yok. Hiç kimseye birşey yapamazlar." dedi.

Savunmaları alınan diğer sanıklar ise üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ya da beraatlerini talep etti.

Daha sonra Cumhuriyet Savcısı tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamı yönünde mütaalasını verdi.

Mahkeme heyeti de tutuklu sanık Harun K'nin yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol hükümleri ile tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

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