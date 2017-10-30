VakıfBank, Nilüfer Belediyespor maçına hazır

BURSA (AA) - VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında yarın Nilüfer Belediyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Cengiz Göllü Spor Salonu'ndaki antrenmanda oyuncular, antrenör Giovanni Guidetti yönetiminde çalıştı.
Guidetti, idmanın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarınki maçta işlerinin kolay olmayacağını söyledi.
Nilüfer Belediyespor'un kaliteli oyunculara sahip olduğunu belirten Guidetti, "Uzun zamandır sahalarında oynadıkları maçlarda direnç gösteriyorlar. Yarın işimizin kolay olacağını düşünmüyoruz." ifadelerini kullandı.