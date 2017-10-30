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RİZE (AA) - TFF 1. Lig'in 10. haftasında konuk ettiği Boluspor'u 1-0 yenerek 5 maç sonra galip gelen Çaykur Rizespor'da teknik direktör İbrahim Üzülmez, "Bizim için oyundan ziyade kazanmak önemliydi. Bugün istediğimiz üç puanı aldık." dedi.

Üzülmez, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kendileri için zor bir gece olduğunu belirtti.

Beş haftadır kazanamayan bir takım görüntüsünden kurtulmak için sahaya çıktıklarını vurgulayan Üzülmez, "Kaliteli ve organize bir takıma karşı oynadık. Bizim için oyundan ziyade kazanmak önemliydi. Bugün istediğimiz üç puanı aldık. Golü attıktan sonra skoru koruma telaşı hatalara neden oldu." diye konuştu.

Eksik oyuncuların çokluğuna değinen Üzülmez, "Kweuke sakat sakat oynadı. Milosevic 3 günlük idman ile çıktı. Bütünlük açısından sakat sakat oynamaları önemli. Eksiklerimiz elbette var. Bunları biliyoruz. Zorlu bir lig. Zorluğun üstesinden gelip devre arasına kadar iyi puanlar toplamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.





- Boluspor cephesi





Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar ise çok farklı bir motivasyonla maça geldiklerini belirtti.

Hedeflerinin kaybetmemek olduğunu vurgulayan Karafırtınalar, "Çok farklı başladık. Kazanmak için oynadığımız bir maç ama olmadı. Bu takıma güveniyorum. İyi bir takım olduğumuzu gösterdik. Puan kaybettik ama bu takımın neler yapabileceğini gördük. Üst seviye oynadılar. Burada ortaya koyduğumuz mücadele ümit verdi." değerlendirmesinde bulundu.

Ligde üst sıralara çıkacaklarına inandığının altını çizen Karafırtınalar, şunları söyledi:

"Hedefimiz ligde ilk altı içerisinde olmak. Bunu başaracağız. Penaltı pozisyonu tartışmalı bir karar oldu. İki tane aynı pozisyon oldu. Rakibimize verilirken bize verilmedi. Hakemlerimizden isteğimiz, standartları yakalasınlar."