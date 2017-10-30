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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde iş elbiseleriyle bindikleri otobüste, "Koltuklar kirlenmesin" düşüncesiyle ayakta seyahat ederek gündeme gelen ve "Yaşam hikayeleriyle topluma örnek vatandaşlar" arasında yer aldıkları için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla verilen resepsiyona davet edilen maden işçileri, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde verilen resepsiyona katılan ve ardından Zonguldak'a dönen maden işçileri, örnek vatandaş olmanın heyecanını ve mutluluğu yaşıyor.

Maden işçisi Sabahattin Akkoç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kendilerini davet ettikleri için teşekkür ettiklerini söyledi.



Cumhurbaşkanıyla görüşmeden önce duygulandığını ve heyecanlandığını anlatan Akkoç, "Külliyede Cumhurbaşkanı ile görüşmek herkese nasip olmaz. Biz çok iyi karşılandık. Cumhurbaşkanımızla bir süre sohbet ettik, fotoğraf çektirdik. Sanki, 'Kendi evimizdeymiş gibi' ağırlandık. Mutlu olduk. Arkadaşlarımız oraya gidince duygulandı. Sanatçılarımızla ve vekillerimizle görüştük. Orada bize, Türkiye'ye çok güzel örnek teşkil ettiğimiz söylendi. Bize orada çok ilgi gösterildi." diye konuştu.

- "İyi ki başımızda Cumhurbaşkanımız var"

İşçilerden Koray Karabacak da külliyenin kapısına geldiklerinde ailece çok heyecanlandıklarını ifade etti.

Külliyede kendilerine gösterilen ilgiden çok memnun ve mutlu olduklarını belirten Karabacak, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımız ve eşi Emine Erdoğan'dan Allah razı olsun. Bize çok alaka gösterdi. Kendileriyle bire bir konuşma, tanışma, sohbet etme şansımız oldu. Çok mutluyum. Sayın Cumhurbaşkanımız çok büyük bir insan. Biz bir vatandaşız. Bizler onun varlığıyla gurur duyuyoruz. Çok ince ve güzel karşıladı. Konuşmasında onu dinlerken gözlerim doldu. İyi ki başımızda Cumhurbaşkanımız var. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Dualarım hep onunla."

-"Koltuklar kirlenmesin" demişlerdi

Gelik beldesinde yerin metrelerce altında çalışan maden işçileri, 23 Eylül'de, TTK'ya ait başka bir iş yerine gitmek için madenci elbiseleriyle özel halk otobüsüne binmiş, otobüs boş olmasına rağmen yaklaşık 6 kilometrelik yolda "Koltuklar kirlenmesin" düşüncesiyle ayakta seyahat etmişti. Madencilerin ayakta yolculuğu, otobüsün güvenlik kamerasına yansımıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla verilen resepsiyona davet edilen maden işçileri Gökhan Onur, Musa Uğur, Sabahattin Akkoç, Ali Aktaş, Turgay İnam ve Koray Karabacak ile aileleri, "yaşam hikayeleriyle topluma örnek vatandaşlar" arasında yer almıştı.