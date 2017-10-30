Başbuğ, Mersin'de Atatürk büstü açtı

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MERSİN (AA) - Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Mersin'deki bir siteye yapılan Atatürk büstünün açılışını gerçekleşleştirdi.

Mezitli Belediyesi tarafından Denizhan 2 isimli siteye yaptırılan büstün açılışında konuşan Başbuğ, dün Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığını anımsatarak, cumhuriyetin kolay kazanılmadığını belirtti.

Başarmak için mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayan Başbuğ, şöyle devam etti:

"Cumhuriyet mücadelesi büyük zorluklar, güçlükler altında gerçekleşti. Mustafa Kemal Atatürk, 'hayat mücadele demektir' demiştir. Mücadele edeceksiniz ve mücadele ederken tek bir hedefiniz olacak. Başarmak. Cumhuriyetin temeli o kadar sağlam ki siz bakmayın. Zannediyor musunuz ki 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edildiği zaman herkes alkışladı? O zaman da vardı aykırı olanlar, cumhuriyete karşı olanlar. Dolayısıyla yarın da obür gün de olur. Önemli olan çoğunluğun, Türk milletinin büyük bir kısmının, Mustafa Kemal Atatürk'e ve cumhuriyete olan bağlılığı ve sadaketidir."

Başbuğ, konuşmasının ardından Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ile birlikte büstün açılışını gerçekleştirdi.