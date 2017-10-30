FETÖ'nün "askeri imam" yapılanmasına yönelik operasyon

SİVAS (AA) - Sivas merkezli 15 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün "askeri imam" yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 17 şüpheliden 5'i Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 2 astsubay çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 2 üsteğmen ve 1 öğretmen adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Gözaltındaki 12 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün "askeri imam" yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 23 kişiye yönelik Sivas merkezli 15 ilde düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Adreslerinde bulunamayan 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.