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FETÖ'nün "askeri imam" yapılanmasına yönelik operasyon

30 Ekim 2017 Pazartesi, 21:48

SİVAS (AA) - Sivas merkezli 15 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün "askeri imam" yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 17 şüpheliden 5'i Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 2 astsubay çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 2 üsteğmen ve 1 öğretmen adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Gözaltındaki 12 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün "askeri imam" yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 23 kişiye yönelik Sivas merkezli 15 ilde düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Adreslerinde bulunamayan 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

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